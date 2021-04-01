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Трусова рассказала о поставленных целях на олимпийский сезон

15:08
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о целях на олимпийский сезон.

«Цели на олимпийский сезон? Отобраться на Олимпиаду, прыгнуть пять четверных и скрутить аксель в короткой. Для меня сейчас самый легкий квад — это лутц, потом тулуп, а дальше флип и сальхов. Насчет риттбергера — смотря как будет получаться. Если будет нормально, то, в принципе, на любом международном старте можно будет попробовать», — сказала Трусова в эфире «Матч ТВ».

Зимние олимпийские игры в Пекине состояться в 2022 году с 4 по 20 февраля.

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