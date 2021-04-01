Трусова рассказала о планах на ближайшее будущее

Российская фигуристка Александра Трусова высказалась о планах на ближайшее будущее.

«В этом сезоне у меня больше не будет соревнований, будут только выступления в шоу, поэтому сейчас у меня будет время, когда я могу делать то, что мне нравится, то, что я хочу. Все, что я хотела сделать, но не могла в сезоне.



В свои будущие выступления хочу вставить риттбергер. Подумаю, чем еще заняться. Я очень люблю что-то ставить новое. Каким бы опыт не был, это все равно опыт. Мне он в будущем поможет», — сказала Трусова в эфире «Матч ТВ».

Напомним, на чемпионате мира в Стокгольме Трусова заняла третье место. 16-летняя спортсменка выиграла произвольную программу и поднялась с 12-го места на третье, набрав по сумме двух программ 217,20 балла.