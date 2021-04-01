Роднина оценила переход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко по итогам ЧМ

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» поделилась мнением о переходе фигуристки Александры Трусовой к Евгению Плющенко.

«Переход к другому тренеру, когда не устраивает ситуация, когда надо улучшить результат. Если вы считаете, что переход к другому тренеру автоматически дает другой результат, то вы ничего не понимаете в спорте. Не считаю, что она ухудшила результат. Она первый раз выступала на чемпионате мира. Третье место — разве плохой результат? Она борется за самые высокие места», — сказала Роднина.

Трусова завоевала бронзовую медаль на дебютном чемпионате мира в Стокгольме.