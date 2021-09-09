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Трусова провела тренировку перед контрольными прокатами в Челябинске

9 сентября 2021, 19:48
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Российская фигуристка Александра Трусова провела тренировку перед началом контрольных прокатов в Челябинске.

Спортсменка чисто исполнила тройной аксель, четверной флип и сальхов.

Публикация от figure skating ?? (@figure_sk)

17-летняя Трусова является бронзовым призером чемпионатов мира и Европы, а также двукратной чемпионкой мира среди юниоров.

Контрольные прокаты пройдут 11 и 12 сентября. В первый день фигуристы представят короткие программы, а во второй — произвольные.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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