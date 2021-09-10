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Глейхенгауз рассказал о короткой программе Трусовой на олимпийский сезон

12:05
Александра Трусова. Фото USA Today Sports
Александра Трусова. Фото USA Today Sports
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Тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз высказался о новой программе фигуристки Александры Трусовой.

Россиянка будет выступать под музыку из фильма «Фрида» в олимпийском сезоне.

«Очень плодотворный получился отпуск в Мексике. Огромное количество музыки и некоторые идеи я придумал именно там. Начнем с короткой программы Саши Трусовой — «Фрида». Я приехал с этой идеей и музыкой на сбор, еще не выбирал, кто это будет катать. Сказал, что чувствую, вижу, что это будет интересно и хорошо. Мы не привязывались полностью к самой «Фриде», потому что она очень сложная личность, у нее была интересная жизнь. Но искусство и передачу всего этого мы использовали, Саша это чувствует — по ней видно, что она поняла, прочувствовала и с удовольствием катает», — сказал Глейхенгауз в эфире Первого канала.

17-летняя Трусова является бронзовым призером чемпионатов мира и Европы, а также двукратной чемпионкой мира среди юниоров.

Дополнительная информация:

https://www.1tv.ru/sport/figurnoe-katanie-na-pervom/za-kadrom/hrustalnyy-korotkie-programmy-na-olimpiyskiy-sezon

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Виктория Кравченко все материалы автора

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