Российским фигуристам перед первым стартом сезона вручили по злаковому батончику и «Имаджинариум»

Участники контрольных прокатов сборной России, которые пройдут в Челябинске 11-12 сентября, получили подарки от организаторов.

Как рассказали «СЭ» в оргкомитете, каждому фигуристу вручили по злаковому батончику прямо в аэропорту, а девушкам еще и дарили цветы. Кроме того, в гостинице всех участников и тренеров встретили волонтеры, и среди памятных сувениров была игра «Имаджинариум».

Контрольные прокаты — первый официальный старт взрослых российских фигуристов в олимпийском сезоне. На них они будут показывать новые программы, но судейские оценки публично озвучиваться не будут. В прокатах примут участие звезды сборной России, среди которых Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Михаил Коляда, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов.