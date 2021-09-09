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Российским фигуристам перед первым стартом сезона вручили по злаковому батончику и «Имаджинариум»

9 сентября 2021, 17:29
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Участники контрольных прокатов сборной России, которые пройдут в Челябинске 11-12 сентября, получили подарки от организаторов.

Как рассказали «СЭ» в оргкомитете, каждому фигуристу вручили по злаковому батончику прямо в аэропорту, а девушкам еще и дарили цветы. Кроме того, в гостинице всех участников и тренеров встретили волонтеры, и среди памятных сувениров была игра «Имаджинариум».

Публикация от Russian Figure Skating | 2021 (@fsrussia2021)

Контрольные прокаты — первый официальный старт взрослых российских фигуристов в олимпийском сезоне. На них они будут показывать новые программы, но судейские оценки публично озвучиваться не будут. В прокатах примут участие звезды сборной России, среди которых Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Михаил Коляда, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора

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