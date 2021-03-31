Стали известны запасные сборной России на командный чемпионат мира по фигурному катанию в Осаке (Япония).

В женском одиночном катании в качестве запасных заявлены Александра Трусова, Елизавета Нугуманова и Ксения Цибинова. Отметим, что Цибинова заменила Алену Косторную, которая присутствовала в списке запасных на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

У мужчин в запас вошли Петр Гуменник, Макар Игнатов и Андрей Мозалев. Запасными в парном катании стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, в танцах — пары Александра Степанова/Иван Букин и Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро.

Командный чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 15 по 18 апреля в Осаке. 29 марта был объявлен список спортсменов, которые представят на турнире сборную России.