Трусова, Нугуманова и Цибинова — запасные сборной России на командный ЧМ по фигурному катанию
Стали известны запасные сборной России на командный чемпионат мира по фигурному катанию в Осаке (Япония).
В женском одиночном катании в качестве запасных заявлены Александра Трусова, Елизавета Нугуманова и Ксения Цибинова. Отметим, что Цибинова заменила Алену Косторную, которая присутствовала в списке запасных на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).
У мужчин в запас вошли Петр Гуменник, Макар Игнатов и Андрей Мозалев. Запасными в парном катании стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, в танцах — пары Александра Степанова/Иван Букин и Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро.
Командный чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 15 по 18 апреля в Осаке. 29 марта был объявлен список спортсменов, которые представят на турнире сборную России.
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