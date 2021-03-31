В ФФККР назвали бредом заявления американского журналиста об употреблении блокаторов гормона
17:19
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган прокомментировал «СЭ» заявления американского журналиста Дейва Лиза о том, что российские фигуристки используют блокаторы гормонов.
«Это бред, тут нечего комментировать. Американская пресса нас интересует в последнюю очередь. Они могут заявлять все, что угодно», — сказал Коган «СЭ».
Американский журналист написал о применении гормонов в комментариях к выпуску подкаста с олимпийской чемпионкой Меган Дюамель.
Блокаторы гормонов используются, чтобы замедлить взросление, развитие тела и наступление пубертата.
(Артем Бухаев)
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