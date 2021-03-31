В ФФККР назвали бредом заявления американского журналиста об употреблении блокаторов гормона

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган прокомментировал «СЭ» заявления американского журналиста Дейва Лиза о том, что российские фигуристки используют блокаторы гормонов.

«Это бред, тут нечего комментировать. Американская пресса нас интересует в последнюю очередь. Они могут заявлять все, что угодно», — сказал Коган «СЭ».

Американский журналист написал о применении гормонов в комментариях к выпуску подкаста с олимпийской чемпионкой Меган Дюамель.

Блокаторы гормонов используются, чтобы замедлить взросление, развитие тела и наступление пубертата.

(Артем Бухаев)