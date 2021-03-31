Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

В ФФККР назвали бредом заявления американского журналиста об употреблении блокаторов гормона

17:19
Теги:

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган прокомментировал «СЭ» заявления американского журналиста Дейва Лиза о том, что российские фигуристки используют блокаторы гормонов.

«Это бред, тут нечего комментировать. Американская пресса нас интересует в последнюю очередь. Они могут заявлять все, что угодно», — сказал Коган «СЭ».

Американский журналист написал о применении гормонов в комментариях к выпуску подкаста с олимпийской чемпионкой Меган Дюамель.
Блокаторы гормонов используются, чтобы замедлить взросление, развитие тела и наступление пубертата.

(Артем Бухаев)

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...