Чемпионы мира по фигурному катанию Александр Галлямов и Анастасия Мишина в интервью RT ?рассказали о самых сложных элементах в парном катании.

— Такие элементы, как выбросы, подкруты, поддержки... Это в большей степени работа партнера или равная ответственность в паре?

Галлямов: Абсолютно равная. В той же подкрутке, чтобы партнёр правильно выбросил и поймал, партнёрше нужно очень хорошо закрутиться. В поддержке важна плавность, чтобы никуда не повело руку.

— Покойный Игорь Москвин любил повторять: «Самое сложное в поддержке — это поднять и опустить».

Галлямов: Согласен. Но при этом партнёрше нужно очень хорошо чувствовать равновесие и хорошо держать корпус.

Мишина: Я даже не знаю, есть ли в парном катании элемент, в котором партнёр или партнёрша прилагают больше усилий. Работа всегда равная, просто она разная.

— Если партнерша правильно работает в поддержке, ее рост и вес имеют значение?

Галлямов: Девочка может быть совсем маленькой и легкой, но если она не напрягается и думает, что партнер — это просто подъемный кран, ничего путного не выйдет.

Мишина: Если неправильно войти в поддержку, не запрыгивать в неё, то партнеру становится очень тяжело. А вот когда техника правильная, поддержка выглядит совершенно иначе. В этом плане мне нравится американская танцевальная пара Мэдисон Хаббелл — Закари Донохью. Оба партнёра очень мощные, но делают поддержки совершенно шикарно. И шикарно катаются.