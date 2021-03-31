Галлямов: «Если партнерша думает, что партнер — просто подъемный кран, ничего путного не выйдет»
Чемпионы мира по фигурному катанию Александр Галлямов и Анастасия Мишина в интервью RT ?рассказали о самых сложных элементах в парном катании.
— Такие элементы, как выбросы, подкруты, поддержки... Это в большей степени работа партнера или равная ответственность в паре?
Галлямов: Абсолютно равная. В той же подкрутке, чтобы партнёр правильно выбросил и поймал, партнёрше нужно очень хорошо закрутиться. В поддержке важна плавность, чтобы никуда не повело руку.
— Покойный Игорь Москвин любил повторять: «Самое сложное в поддержке — это поднять и опустить».
Галлямов: Согласен. Но при этом партнёрше нужно очень хорошо чувствовать равновесие и хорошо держать корпус.
Мишина: Я даже не знаю, есть ли в парном катании элемент, в котором партнёр или партнёрша прилагают больше усилий. Работа всегда равная, просто она разная.
— Если партнерша правильно работает в поддержке, ее рост и вес имеют значение?
Галлямов: Девочка может быть совсем маленькой и легкой, но если она не напрягается и думает, что партнер — это просто подъемный кран, ничего путного не выйдет.
Мишина: Если неправильно войти в поддержку, не запрыгивать в неё, то партнеру становится очень тяжело. А вот когда техника правильная, поддержка выглядит совершенно иначе. В этом плане мне нравится американская танцевальная пара Мэдисон Хаббелл — Закари Донохью. Оба партнёра очень мощные, но делают поддержки совершенно шикарно. И шикарно катаются.
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