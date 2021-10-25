Трусова: «Некоторые мальчики говорят, что мои четверные лучше их»

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала выполнение четверных прыжков.

«Мне приятно, что некоторые мальчики говорят, что мои четверные лучше их. Мне нравятся их четверные, училась по ним. Не считаю себя сильнее мужчин», — сказала Трусова.

По итогам короткой и произвольной программ Трусова набрала 232,37 балла и заняла первое место на «Гран-при США». Второй стала еще одна россиянка, Дарья Усачева (217,31). На третьем месте — Юй Йонг из Кореи (216,97).