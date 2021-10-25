Трусова: «Загитова и Медведева всегда мне давали советы и помогали»

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о взаимоотношениях с другими ученицами Этери Тутберидзе.

«Общаемся с Загитовой и Медведевой. Сейчас они редко тренируются, а раньше виделись каждый день. Они мне всегда давали советы и помогали. С Женей мы даже жили в одной комнате в Новогорске», — сказала Трусова.

По итогам короткой и произвольной программ Трусова набрала 232,37 балла и заняла первое место на «Гран-при США». Второй стала еще одна россиянка Дарья Усачева (217,31). На третьем месте Юй Йонг из Кореи (216,97).