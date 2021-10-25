Российские болельщики не смогли сфотографироваться с призерками «Гран-при США» Александрой Трусовой и Дарьей Усачевой после произвольной программы.

Подопечные Этери Тутберидзе объяснили уход от фанатов скорым выходом на показательные выступления, передает с места событий корреспондент «СЭ» Милена Метелева.

Позже перед болельщиками появилась сама Тутберидзе, которая пообщалась с русскоязычной аудиторией и сфотографировалась на фоне флагов.

Единственной из наших спортсменок, кто остановился перед толпой, стала Ксения Синицына — но она не участвовала в показательных выступлениях.

Части российских болельщиков не понравилось поведение Трусовой и Усачевой. Они привели в пример американок, которые благодарили за приезд на Гран-при. Отметим, что Нэйтан Чен, который отобрался в гала-шоу, к собравшимся вышел и несколько минут общался с поклонниками.