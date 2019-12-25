Трусова начнет, Медведева закончит! Определился порядок выступления фигуристок на чемпионате России

В Сибирском федеральном университете Красноярска прошла жеребьевка стартовых номеров в короткой программе участников чемпионата России.

У женщин порядок оказался следующим:

1. Александра Трусова

2. Серафима Саханович

3. Анна Щербакова

4. Елизавета Туктамышева

5. Анастасия Гулякова

6. Алена Косторная

7. Валерия Шульская

8. Мария Талалайкина

9. Софья Самодурова

10. Анастасия Губанова

11. Елизавета Нугуманова

12. Анастасия Грачева

13. Ксения Синицына

14. Ксения Цибинова

15. Анна Фролова

16. Станислава Константинова

17. Евгения Медведева

Короткая программа у женщин состоится 27 декабря в 15.30 по московскому времени. (Дмитрий Кузнецов)