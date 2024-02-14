Валиева не примет участие в весеннем туре команды Тутберидзе

Фигуристка Камила Валиева не выступит в весеннем туре команды Этери Тутберидзе, сообщается на странице Team Tutberidze в соцсети.

«Дополнительная информация о составе будет опубликована заблаговременно для каждого города тура», — сообщается на странице.

9 февраля пресс-служба РУСАДА ответила на вопрос о возможности участия Валиевой в шоу Тутберидзе и других коммерческих выступлениях и рисках для других участников мероприятия.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал решение по делу Валиевой: спортсменка дисквалифицирована на четыре года — с 25 декабря 2021-го. Ее результаты с этой даты были аннулированы.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.