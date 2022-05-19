Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 16:42

Трусова и Кондратюк выложили романтические фото из Санкт-Петербурга

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российские фигуристы Марк Кондратюк и Александра Трусова выложили фото с совместного отпуска в Санкт-Петербурге.

Фото были опубликованы в Telegram-канале Трусовой.

Ранее Кондратюк выложил другое совместное фото, где в качестве подписи оставил эмодзи в виде сердца.

17-летняя Трусова завоевала серебряную медаль в одиночном катании на Олимпиаде в Пекине. 18-летний Кондратюк на Играх стал олимпийским чемпионом в командных соревнованиях.

Александра Трусова
Марк Кондратюк
2
0
Читайте также
Топ-5 советов, как быстро похудеть к летнему сезону
«Проклятие Рэмзи» не сработало с «Айнтрахтом». Футболист «Рейнджерс» — настоящий «убийца», когда он забивает, умирают звезды
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чемпионка Европы Косторная рассказала о работе с Буяновой
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости