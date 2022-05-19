Трусова и Кондратюк выложили романтические фото из Санкт-Петербурга

Российские фигуристы Марк Кондратюк и Александра Трусова выложили фото с совместного отпуска в Санкт-Петербурге.

Фото были опубликованы в Telegram-канале Трусовой.

Ранее Кондратюк выложил другое совместное фото, где в качестве подписи оставил эмодзи в виде сердца.

17-летняя Трусова завоевала серебряную медаль в одиночном катании на Олимпиаде в Пекине. 18-летний Кондратюк на Играх стал олимпийским чемпионом в командных соревнованиях.