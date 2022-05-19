Чемпионка Европы Косторная рассказала о работе с Буяновой

Чемпионка Европы и победитель финала серии Гран-при сезона-2019/20 Алена Косторная отреагировала на слова своего тренера Елены Буяновой.

Буянова заявила, что сотрудничество с Косторной носит на данный момент временный характер и о завершении испытательного срока в работе с ней говорить рано.

«Я не буду ничего комментировать. Как тренер сказала, так она сказала. Значит это так. Работа идет, мы работаем, все хорошо. Больше ничего я комментировать на данный момент не буду и не хочу», — сказала Косторная.

Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В июле 2020 года спортсменка перешла в академию Евгения Плющенко, но в марте 2021 года вновь вернулась к Тутберидзе. С марта 2022 года 18-летняя фигуристка тренируется в ЦСКА у Елены Буяновой.