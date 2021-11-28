Трогательное выступление Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на гала-вечере «Гран-при России». Видео

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов представили показательный номер на этапе «Гран-при» в Сочи.

Пара выступила под песню «My Way» певца Aloe Blacc.

Синицина и Кацалапов стали победителями этапа в России. Они набрали 211,72 балла по сумме выступлений.