Трогательное выступление Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на гала-вечере «Гран-при России». Видео
21:05
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов представили показательный номер на этапе «Гран-при» в Сочи.
Пара выступила под песню «My Way» певца Aloe Blacc.
Синицина и Кацалапов стали победителями этапа в России. Они набрали 211,72 балла по сумме выступлений.
Читайте также
Противоречивая карьера олимпийского чемпиона Билозерчева: его выгнали из сборной СССР за «растление коллектива»
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю