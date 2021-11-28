Показательный номер Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина на «Гран-при» в России. Видео
21:11
Российская пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин выступили с показательным номером на этапе «Гран-при» в России.
Номер пары был подставлен под песню группы Город 321 «Вне зоны доступа».
На турнире спортсмены набрали 212,59 балла и заняли второе итоговое место. Павлюченко и Ходыкин квалифицировались в финал серии «Гран-при», который пройдет в Японии в декабре.
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