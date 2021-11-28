Показательный номер Михаила Коляды на «Гран-при России». Видео
21:01
Российский фигурист Михаил Коляда выступил с показательным номером на гала-вечере «Гран-при России».
Спортсмен выступал под композицию «Синяя вечность» в исполнении Муслима Магомаева.
На турнире он занял второе место, набрав за обе программы 264,64 балла.
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