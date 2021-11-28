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Показательный номер Михаила Коляды на «Гран-при России». Видео

21:01
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Российский фигурист Михаил Коляда выступил с показательным номером на гала-вечере «Гран-при России».

Спортсмен выступал под композицию «Синяя вечность» в исполнении Муслима Магомаева.

На турнире он занял второе место, набрав за обе программы 264,64 балла.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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