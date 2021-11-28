Показательный номер Михаила Коляды на «Гран-при России». Видео

Российский фигурист Михаил Коляда выступил с показательным номером на гала-вечере «Гран-при России».

Спортсмен выступал под композицию «Синяя вечность» в исполнении Муслима Магомаева.

На турнире он занял второе место, набрав за обе программы 264,64 балла.