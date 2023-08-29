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Сегодня, 22:34

Мишина прокомментировала нахождение Горбачевой: «Для других это будет сигнал, что надо быть внимательнее»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Мишина в разговоре с «СЭ» прокомментировала нахождение Алины Горбачевой.

«Хорошо, что нашлась! Теперь постепенно выяснится причина ее поступка. Все переволновались. Было поднято столько сил на поиски. Конечно, для других это будет сигнал, что надо быть внимательнее. Все немножко задумаются. Нельзя сказать, что это что-то полезное, но любая ситуация чему-то учит. Главное, что нашлась. А дальше уже будет дальше», — сказала Мишина «СЭ».

Во вторник стало известно, что Горбачева пропала 28 августа в Москве в 19 часов. Сообщалось, что девушка вышла с катка «Чкалов Арена» и ушла в сторону Владимирской церкви, после чего зашла в парк на набережной в 19.08 по московскому времени.

Вечером 29 августа прокуратура Москвы сообщила, что местонахождение фигуристки установлено в кинотеатре одного из торговых центров. Отмечается, что в настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

В Москве пропала 16-летняя фигуристка Горбачева. Что известно на данный момент

Фигурное катание
Алина Горбачева
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