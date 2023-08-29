Журова о найденной фигуристке Горбачевой: «Все хорошо, что хорошо кончается»

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова в комментарии для «СЭ» прокомментировала новость о нахождении фигуристки Алины Горбачевой.

«Все это — стандартная практика для родителей подростка. У всех протест выражается по-разному. Думаю, ей покажут, какой шум она навела, и как за нее переживали. Слава Богу, что нашлась! Я бы на месте ее родителей показала все, что писали, насколько люди искренне за нее переживали. Может, она хотела почувствовать, что она нужна. В этом возрасте кажется, что тебя никто не любит. Особенно, когда ты постоянно на тренировках, а у твоих подруг уже какая-то личная жизнь. Останется ли она с тренером? Думаю, родители сядут, поговорят и решат. Надо услышать девочку и ее желания. Все хорошо, что хорошо кончается», — сказала Журова «СЭ».

Во вторник стало известно, что Горбачева пропала 28 августа в Москве в 19 часов. Сообщалось, что девушка вышла с катка «Чкалов Арена» и ушла в сторону Владимирской церкви, после чего зашла в парк на набережной в 19.08 по московскому времени.

Вечером 29 августа прокуратура Москвы сообщила, что местонахождение фигуристки установлено в кинотеатре одного из торговых центров. Отмечается, что в настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.