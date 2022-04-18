Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 17:49

Тренер Татьяна Мишина рассказала о состоянии упавшего на лед фигуриста Семененко

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Евгений Семененко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тренер фигуриста Евгения Семененко Татьяна Мишина рассказала Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга о состоянии здоровья упавшего на лед спортсмена.

По словам Мишиной, фигурист находится в удовлетворительном состоянии, переписывается с тренерами. Головные боли по-прежнему остаются, есть болезненные ощущения в области позвоночника. Сегодня Семененко еще раз будут делать МРТ головного мозга.

Тренер спортсмена заявляет, что о прогнозе выздоровления говорить пока рано. Сколько времени спортсмен проведет в больнице, пока тоже неясно. Лечение Семененко взял под контроль главный врач Александровской больницы Юрий Павлович Линец.

Евгений Семененко. Жуткое падение Семененко шокировало зрителей. Драма на шоу Плющенко в Петербурге

16 апреля во время исполнения четверного прыжка на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» Семененко упал и ударился головой о лед. Фигурист несколько раз попытался встать и продолжить выступление, но не смог удержаться на ногах. Спортсмена увезли с арены на носилках.

Источник: https://vk.com/wall-781319_3488
Фигурное катание
Евгений Семененко
0
Читайте также
Ничего личного, просто бизнес. Новые американцы все-таки приехали играть в Россию
Братьев Старостиных обвиняли в антисоветской пропаганде и денежной растрате. Все были репрессированы, а Николая спас и вернул в футбол Сталин
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Трусова заявила о желании исполнить прыжок в пять оборотов
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости