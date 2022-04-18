Тренер Татьяна Мишина рассказала о состоянии упавшего на лед фигуриста Семененко

Тренер фигуриста Евгения Семененко Татьяна Мишина рассказала Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга о состоянии здоровья упавшего на лед спортсмена.

По словам Мишиной, фигурист находится в удовлетворительном состоянии, переписывается с тренерами. Головные боли по-прежнему остаются, есть болезненные ощущения в области позвоночника. Сегодня Семененко еще раз будут делать МРТ головного мозга.

Тренер спортсмена заявляет, что о прогнозе выздоровления говорить пока рано. Сколько времени спортсмен проведет в больнице, пока тоже неясно. Лечение Семененко взял под контроль главный врач Александровской больницы Юрий Павлович Линец.

16 апреля во время исполнения четверного прыжка на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» Семененко упал и ударился головой о лед. Фигурист несколько раз попытался встать и продолжить выступление, но не смог удержаться на ногах. Спортсмена увезли с арены на носилках.