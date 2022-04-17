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Жуткое падение Семененко шокировало зрителей. Драма на шоу Плющенко в Петербурге

Фигурист Семененко ударился об лед головой во время шоу в Санкт-Петербурге
Анастасия Плетнева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Евгений Семененко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
У фигуриста сборной России подозревают черепно-мозговую травму.

Шоу Евгения Плющенко продолжает путешествовать по России: после Тулы мероприятие принял почти родной город олимпийского чемпиона — Санкт-Петербург. «Наш союз чемпионов объединяет страну» — на этот раз даже появилась специальная песня проекта, в рамках которого фигуристы обещали посетить еще 13 городов.

За исключением пары сюрпризов — от Александры Трусовой, в том числе, — все могло бы пройти стандартно, но произошла не просто неприятная ситуация — жуткая. Речь о падении Евгения Семененко, попадании в больницу и практически ежечасные сводки от Яны Рудковской о состоянии здоровья спортсмена.

Евгений Семененко на&nbsp;Кубке Первого Канала. Фигуриста сборной России увезли на скорой с шоу в Петербурге. Он разбился после прыжка

Страшное падение Семененко

Почему-то любят фигуристы на шоу, на которых они, в общем-то, не должны показывать все свои возможности и доставать козырные ультра-си, исполнять четверные прыжки. Почти в полной темноте, с непонятным качеством льда.

Вот и Евгений Семененко зашел на квад в показательном номере, но не смог откатать его до конца. Точнее, он провел на льду всего несколько секунд, после чего упал и ударился головой. Он несколько раз пытался встать — не получилось. На третий раз Семененко уже буквально свалился на зрителей в первом ряде усеченной арены «Ледового» дворца.

К нему сразу подбежали его тренеры — Алексей и Татьяна Мишины, а также Светлана Соколовская, тренер Марка Кондратюка, и сам Евгений Плющенко. Через несколько минут по льду провезли носилки, а затем тем же путем Семененко увезли в больницу.

Сюрприз от Трусовой

Ничего заметнее в тот вечер уже не было — даже с учетом выступлений на шоу конкурирующего штаба Александры Трусовой. Русскую ракету принимали круче всего: закидали игрушками после проката олимпийской «Фриды», а после совместной программы с хореографом академии Плющенко Дмитрием Михайловым подарили несколько букетов цветов.

Песня, которую выбрали Саша и Дима, интересная — называется Can't help falling in love. Вероятно, это и есть тот сюрприз, который обещала Яна Рудковская на шоу в Туле.

Зрители радовались и домашним выступлениям Елизаветы Туктамышевой и Михаила Коляды. Но после инцидента с Женей Семененко каждый раз приходилось буквально с закрытыми глазами следить за прыжками. Яна Рудковская даже попросила Коляду не исполнять ультра-си — сказала, что освещение в зале плохое.

Хотя буквально за несколько минут до этого комментировала, что практически все участники делают четверные на этом шоу. Потом, уже в начале второго отделения, Рудковская добавила, что они с Евгением уговаривают спортсменов отказаться от ультра-си, но они ни в какую не хотят. Что ж, вспоминая упертость Трусовой, в это не слишком и сложно поверить.

Сомнительное качество льда

Во второй части шоу было больше ошибок — «бабочки» были у Михаила Коляды и Алены Косторной. У Миши, в принципе, такие бывает нередко, но в случае с Аленой — это редкость. Вполне можно допустить, что нервы после падения Семененко у спортсменов тоже пошатнулись.

Яна Рудковская и&nbsp;Евгений Плющенко. «Каждый номер как крик души». Рудковская и Плющенко — о шоу в Туле

В сети уже есть видео акселя Александры Трусовой, где из-под коньков летят брызги, а юная Вероника Жилина упала примерно в том же месте, что и Женя Семененко, после чего капли воды долгое время капали с ее платья.

Кому задавать вопросы? Размер ледовых площадок для шоу подрезаются нередко, чтобы вместить большее количество зрителей, а вот качество самого покрытия должно всегда оставаться одинаковым. Возможно, проблема возникла при заливке льда — на фотографиях с шоу на катке видны лужи.

Но в любом случае, сегодня была достаточно расслабленная атмосфера. За исключением жуткого падения Семененко.

В длинном финале все участники снова вышли в футболках «Нас не догонят» — надеемся, хотя бы не по количеству травм или еще чему-то более серьёзному. Единственным исключением стала Саша Трусова, которая осталась в черном топе.

После заключительного выступления зрители 12-тысячного «Ледового» остались просить автографы у Русской ракеты. Также успехом у публики пользовалась и Лиза Туктамышева.

Александра Трусова
Евгений Плющенко
Евгений Семененко
Елизавета Туктамышева
Марк Кондратюк
Михаил Коляда
Яна Рудковская
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