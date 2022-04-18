Тарасова высказалась о желании Трусовой исполнить прыжок в пять оборотов

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о желании Александры Трусовой выучить пятерной прыжок.

«Я за то, чтобы она откатала свою программу. А мы бы это увидели на соревнованиях, где она бы исполнила четверные прыжки. А то, что она учит сейчас... Пускай учит! Когда выучит — покажет», — сказала Тарасова «СЭ».

На Олимпиаде-2022 в Пекине 17-летняя Трусова стала первой фигуристкой, которая сделала пять четверных прыжков в одной программе.

Трусова является серебряным призером зимних Олимпийских игр-2022, бронзовым призером чемпионата мира и двукратным бронзовым призером чемпионата Европы.