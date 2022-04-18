Трусова заявила о желании исполнить прыжок в пять оборотов

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о том, что хочет выучить пятерной прыжок.

«Пять четверных я делала для того, чтобы выигрывать соревнования. Конечно, очень хотелось первой их сделать. Мне очень сложно на месте стоять. Мне нужно учить что-то новое, мне это нравится. В спорте нужно побеждать самого себя. Ты должен каждый раз улучшаться», — сказала Трусова в интервью YouTube-каналу Waction.

Также фигуристка сказала, что хочет раньше всех сделать прыжок в пять оборотов.

«Пятерные прыжки? Хочу, конечно, попробовать выучить. Если получится, то хочу сделать раньше всех. Не только среди женщин. Пятерные не пробовал еще никто», — добавила Трусова.

Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип. Она первая исполнила два четверных в одной программе, а также первая исполнила три четверных.

На Олимпиаде-2022 в Пекине 17-летняя Трусова стала первой исполнительницей, которая сделала пять четверных прыжков в одной программе.

Спортсменка является серебряным призером зимних Олимпийских игр-2022, бронзовым призером чемпионата мира и двукратным бронзовым призером чемпионата Европы.