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Сегодня, 15:57

Трусова заявила о желании исполнить прыжок в пять оборотов

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о том, что хочет выучить пятерной прыжок.

«Пять четверных я делала для того, чтобы выигрывать соревнования. Конечно, очень хотелось первой их сделать. Мне очень сложно на месте стоять. Мне нужно учить что-то новое, мне это нравится. В спорте нужно побеждать самого себя. Ты должен каждый раз улучшаться», — сказала Трусова в интервью YouTube-каналу Waction.

Также фигуристка сказала, что хочет раньше всех сделать прыжок в пять оборотов.

«Пятерные прыжки? Хочу, конечно, попробовать выучить. Если получится, то хочу сделать раньше всех. Не только среди женщин. Пятерные не пробовал еще никто», — добавила Трусова.

Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип. Она первая исполнила два четверных в одной программе, а также первая исполнила три четверных.

На Олимпиаде-2022 в Пекине 17-летняя Трусова стала первой исполнительницей, которая сделала пять четверных прыжков в одной программе.

Спортсменка является серебряным призером зимних Олимпийских игр-2022, бронзовым призером чемпионата мира и двукратным бронзовым призером чемпионата Европы.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCd-lhOW0AnqdZsfpR-qy45Q
Фигурное катание
Александра Трусова
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