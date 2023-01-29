Татьяна Менишькова: «Чемпионат Петербурга по уровню выше чемпионата Европы»

Татьяна Меньшикова, директор СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию на коньках, где тренируется 20-летняя Анастасия Губанова, выигравшая золото чемпионата Европы под флагом Грузии, заявила, что российским спортсменам сейчас не нужно менять спортивное гражданство.

— Какое будущее ждет Губанову в фигурном катании, на ваш взгляд?

— Я не знаю. Будет выступать за Грузию. Там очень довольны, что она у них теперь есть. Таких результатов у них никогда не было, — сказала Меньшикова «РБ Спорт».

— Почему Губанова ушла именно под грузинский флаг?

— Я не знаю, почему так сложилось. Просто совпали интересы федерации и спортсменки.

— Вы советуете нашим фигуристам, фигуристкам принимать предложения из других стран, если такие будут поступать?

— Когда Настя уходила в Грузию, была другая ситуация. Это 2021-й год. С тех пор все изменилось. Сейчас бы я не предлагала никому уходить.

— Почему?

— Ну вы же понимаете, какая ситуация в мире. Сейчас не нужно уходить в другие страны. Особенно те, которые настроены против России. У нас вот чемпионат Петербурга на выходных прошел. Так он по уровню выше чемпионата Европы, я уверена.

— Но фигуристы хотят побеждать на чемпионах Европы, на чемпионатах мира, Олимпийских играх.

— Каждый случай надо рассматривать индивидуально. Повторюсь: сейчас чемпионат Петербурга выше по уровню, чем чемпионат Европы. Для спортсмена самое главное, с кем он соревнуется и в какой борьбе побеждает.