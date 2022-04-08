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Сегодня, 18:05

Буянова — о Косторной: «Я еще не взяла Алену, она на просмотре. Мы работаем»

Буянова заявила, что Косторная еще находится на просмотре
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Советская фигуристка и тренер по фигурному катанию Елена Буянова в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказала о работе с Аленой Косторной.

«Прошло мало времени. Пока идет работа. Пока я ее смотрю. Не значит, что я ее взяла. Пока мы смотрим: можем мы работать или не можем. Посмотрим. Она взрослый человек, не маленькую девочку берем», — сказала Буянова корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее Алена Косторная прекратила работу с Этери Тутберидзе.

Алена Косторная
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