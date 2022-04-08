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«Он потрясный постановщик. К нему сейчас валом повалят». Великова — о решении Авербуха стать тренером

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Людмила Великова считает, что Авербух будет пользоваться популярностью у фигуристов
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Людмила Великова прокомментировала решение бывшего фигуриста и продюсера ледовых шоу Ильи Авербуха начать тренерскую карьеру.

«Я впервые от вас это слышу. Это прекрасно. Талантливый человек, что может быть лучше?! Авербух сказал, что тренирует пока лишь два часа с утра — с 08.00 до 10.00. Сколько времени займет тренерское развитие в таком случае? А кто же его знает?! Мне кажется, он уже тренер, после такого взлета как спортсмена. Он потрясный постановщик. К нему сейчас валом повалят», — цитирует Великову Газета.Ru.

Ранее 48-летний Авербух объявил о начале тренерской карьеры. Специалист сообщил, что будет работать вместе с хореографом-постановщиком Еленой Масленниковой.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/04/08/17542285.shtml
Илья Авербух
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