Заслуженный тренер России по фигурному катанию Людмила Великова прокомментировала решение бывшего фигуриста и продюсера ледовых шоу Ильи Авербуха начать тренерскую карьеру.

«Я впервые от вас это слышу. Это прекрасно. Талантливый человек, что может быть лучше?! Авербух сказал, что тренирует пока лишь два часа с утра — с 08.00 до 10.00. Сколько времени займет тренерское развитие в таком случае? А кто же его знает?! Мне кажется, он уже тренер, после такого взлета как спортсмена. Он потрясный постановщик. К нему сейчас валом повалят», — цитирует Великову Газета.Ru.

Ранее 48-летний Авербух объявил о начале тренерской карьеры. Специалист сообщил, что будет работать вместе с хореографом-постановщиком Еленой Масленниковой.