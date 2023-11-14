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Сегодня, 18:00

Тренер Косторной объяснила ее критику судей

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Алена Косторная и Георгий Куница.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российская фигуристка и тренер Бетина Попова в эфире YouTube-канала «Кваксель» прокомментировала монолог Алены Косторной на «Гран-при России» в Омске, когда чемпионка Европы сказала, что «ее любимый вид спорта превращается в болото», а «труд был спущен в унитаз».

«Наши пары катаются недавно, так что считаю, что результаты, оценки достойные. Ребята катаются всего ничего, а парное катание очень сложное, нашим парам не хватает автоматизма, чистоты. В этом нас обыгрывают, что логично. Дайте нам пару лет — и мы будем играть на равных! (Смеется.)

Алена совершает героический путь из одиночниц в парницы. Она на тренировках делает такие каскады! Например, 3+3+2 — лутц + риттбергер + тулуп. Что-то сложнее придумать затруднительно. Разве что лутц + тулуп + триксель... но тогда дальше можно не ехать парой, а просто отдыхать. (Смеется.)

Алена — сумасшедшая максималистка. Ей нужно все здесь и сейчас. Она знает, чего хочет, ради чего это делает. Ее ожидания от похода в парное катание — это не туристом ездить, а выигрывать и становиться чемпионкой. Но нужно время — и она обязательно ей станет, я в этом уверена. Она реагирует остро, но когда вкладываешь себя в процесс, не всегда ты можешь себя контролировать. Любые соревнования — это заряд адреналина, который даже сложно себе представить, и перетерпеть его с улыбкой непросто. Она остыла, конечно, ребята все понимают, знают, над чем работать. Они адекватные, честно!» — сказала Попова.

На втором этапе «Гран-при России» Косторная в паре с Георгием Куницей заняла четвертое место, спортсмены набрали 192,77 балла за два проката.

Камила Валиева. «Это не закат карьеры». Бетина Попова — о Валиевой и судействе

Фигурное катание
Алена Косторная
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