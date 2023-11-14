Жулин анонсировал показательный номер Костомарова на коньках с Навкой

Заслуженный тренер России Александр Жулин ответил «СЭ» на вопрос о возможном выступлении Романа Костомарова на коньках.

«Уверен на двести процентов, в текущей ситуации это возможно. Я даже думаю, что в скором будущем мы увидим какой-то показательный номер от него с Татьяной Навкой. На каком-то ближайшем шоу? Не знаю, это мои фантазии, которые, я больше чем уверен, превратятся в жизнь. Когда-то у меня были фантазии, что Рома вообще вернется к жизни в нормальном состоянии, так и произошло!» — сказал Жулин «СЭ».

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

Впервые после ампутации стоп фигурист вышел на лед во время гала-шоу Авербуха «Письма любви», которое состоялось в августе в Сочи. Он появился на льду в обуви в конце номера своей супруги Оксаны Домниной.