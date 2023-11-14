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Сегодня, 18:15

Попова: «Интервью Тутберидзе не раскрыло для меня чего-то сверхъестественного»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Дарья Исаева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка и тренер Бетина Попова в эфире YouTube-канала «Кваксель» поделилась впечатлениями от интервью Этери Тутберидзе у Леонида Слуцкого.

«Она имеет право не отвечать на то, на что не хочет. Она тренер такого масштаба... Вообще уговорить ее на интервью дорогого стоит. Когда я увидела, что будет полуторачасовое интервью, мне было интересно. Практически с попкорном пошла смотреть. Но само интервью чего-то сверхъестественного для меня не раскрыло. Как-то же интервью с Познером, только с деталями. Слуцкий — красавчик, что настолько в теме. Он раскрывал гостью как мог. Мы слышали, что она читает комментарии. И учитывая, сколько негатива она в день читает... Конечно, ей хотелось сесть с человеком, который хорошо к ней относится, а не накидывается на нее», — предположила Попова.

Камила Валиева. «Это не закат карьеры». Бетина Попова — о Валиевой и судействе

Фигурное катание
Этери Тутберидзе
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