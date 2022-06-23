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Сегодня, 15:45

Роднина — о бое Загитовой: «Девочка привыкла участвовать в шоу»

Роднина считает, что Загитова уже привыкла участвовать в шоу
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на информацию о проведении шоу-спарринга по правилам бокса между Алиной Загитовой и Олегом Саитовым.

«Главное, чтобы ей не казалось странным. Если вам это интересно, то мне это вообще неинтересно! Девочка привыкла участвовать в шоу. Это очередное шоу. Я понимаю, из-за спортивной изоляции и отсутствия соревнований — чтобы не зачахнуть от безделья, журналистам нужно придумывать какие-то темы. И кое-кто вам их подбрасывает», — сказала Роднина «СЭ».

Спарринг между 20-летней фигуристкой и 48-летним боксером состоится 25 июня в «Лужниках» в рамках Дня московского спорта, организованного департаментом спорта Москвы.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года, Саитов — обладатель золотых медалей Игр 1996 и 2000 годов.

Алина Загитова
Ирина Роднина
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