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Сегодня, 15:21

Загитова проведет шоу-спарринг по боксу с двукратным олимпийским чемпионом Саитовым

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Алина Загитова.
Фото из личных соцсетей

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова проведет показательный боксерский спарринг против двукратного олимпийского чемпиона по боксу Олега Саитова, сообщает РИА «Новости».

Спарринг между 20-летней фигуристкой и 48-летним боксером состоится 25 июня в «Лужниках» в рамках Дня московского спорта, организованного департаментом спорта Москвы.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года, Саитов — обладатель золотых медалей Игр 1996 и 2000 годов.

Алина Загитова и&nbsp;Альберт Батыргазиев. Загитова проведет бой против олимпийского чемпиона по боксу. И настроена на победу

Ранее планировалось, что соперником Загитовой станет олимпийский чемпион Токио-2020 Альберт Батыргазиев, но он отказался из-за травмы.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220623/zagitova-1797591727.html
Алина Загитова
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