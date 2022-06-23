Загитова проведет шоу-спарринг по боксу с двукратным олимпийским чемпионом Саитовым

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова проведет показательный боксерский спарринг против двукратного олимпийского чемпиона по боксу Олега Саитова, сообщает РИА «Новости».

Спарринг между 20-летней фигуристкой и 48-летним боксером состоится 25 июня в «Лужниках» в рамках Дня московского спорта, организованного департаментом спорта Москвы.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года, Саитов — обладатель золотых медалей Игр 1996 и 2000 годов.

Ранее планировалось, что соперником Загитовой станет олимпийский чемпион Токио-2020 Альберт Батыргазиев, но он отказался из-за травмы.