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Роднина — о бое Загитовой: «Лично мне хватило одного спорта, поэтому я трехкратная олимпийская чемпионка»

Роднина резко высказалась о возможном боксерском поединке между Загитовой и Саитовым
Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказалась о возможном бое между Алиной Загитовой и Олегом Саитовым.

«Мне лично хватило одного вида спорта. Может, поэтому я и трехкратная олимпийская чемпионка и десятикратный победитель мирового первенства», — сказала Роднина «СЭ».

Ранее РИА «Новости» сообщило, что Загитова проведет показательный боксерский спарринг против двукратного олимпийского чемпиона по боксу Олега Саитова.

Спарринг между 20-летней фигуристкой и 48-летним боксером состоится 25 июня в «Лужниках» в рамках Дня московского спорта, организованного департаментом спорта Москвы.

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