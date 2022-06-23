Роднина резко высказалась о возможном боксерском поединке между Загитовой и Саитовым

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказалась о возможном бое между Алиной Загитовой и Олегом Саитовым.

«Мне лично хватило одного вида спорта. Может, поэтому я и трехкратная олимпийская чемпионка и десятикратный победитель мирового первенства», — сказала Роднина «СЭ».

Ранее РИА «Новости» сообщило, что Загитова проведет показательный боксерский спарринг против двукратного олимпийского чемпиона по боксу Олега Саитова.

Спарринг между 20-летней фигуристкой и 48-летним боксером состоится 25 июня в «Лужниках» в рамках Дня московского спорта, организованного департаментом спорта Москвы.