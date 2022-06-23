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Сегодня, 15:57

Жулин считает карьеру Трусовой успешной

Галина Глазко
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Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин считает карьеру Александры Трусовой, которая 23 июня отмечает свое 18-летие, успешной.

«Саша вошла в книгу рекордов Гиннесса со своими четверными прыжками. Также она все-таки серебряный призер Олимпийских игр. Однозначно, ее карьеру можно назвать успешной. А вот другое дело, что она очень короткая. Хотелось бы видеть ее на льду. В следующем году мы будем лишены международных соревнований, то мотивация, конечно, будет падать», — приводит слова Жулина «Спорт День за Днем».

Ранее Трусову с 18-летием поздравили в команде заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Трусова стала первой в мире фигуристкой, исполнившей пять четверных прыжков в произвольной программе.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/zhulin-esli-trusova-zakhochet-smenit-grazhdanstvo-rossiya-ee-ne-otpustit
Александр Жулин
Александра Трусова
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