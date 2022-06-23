Жулин считает карьеру Трусовой успешной

Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин считает карьеру Александры Трусовой, которая 23 июня отмечает свое 18-летие, успешной.

«Саша вошла в книгу рекордов Гиннесса со своими четверными прыжками. Также она все-таки серебряный призер Олимпийских игр. Однозначно, ее карьеру можно назвать успешной. А вот другое дело, что она очень короткая. Хотелось бы видеть ее на льду. В следующем году мы будем лишены международных соревнований, то мотивация, конечно, будет падать», — приводит слова Жулина «Спорт День за Днем».

Ранее Трусову с 18-летием поздравили в команде заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Трусова стала первой в мире фигуристкой, исполнившей пять четверных прыжков в произвольной программе.