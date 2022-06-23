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Ирина Роднина поздравила Александру Трусову с днем рождения

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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поздравила россиянку Александру Трусову с 18-летием. Одиночница празднует свой день рождения 23 июня.

«Я поздравляю ее с днем рождения. Она большая стала, волосы длинные. Олимпиада показала, что молодым пока там выступать рановато. Какие она сделала выводы, это другой вопрос. Возможно, была неправильная мотивация или неправильная реакция. Наверное, амбиции бегут впереди нее и ее результата», — приводит слова Родниной «Газета.Ru».

Трусова является серебряной призеркой зимней Олимпиады-2022. На ее счету также бронза чемпионата мира-2021 и две бронзовых медали чемпионата Европы (2020, 2022).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/06/23/17991860.shtml
Фигурное катание
Александра Трусова
Ирина Роднина
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