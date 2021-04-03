Трансляция произвольной программы у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме заняла седьмое место в рейтинге 100 наиболее популярных программ среди россиян в возрасте старше 4 лет.

Данные представлены компанией медиаисследований и мониторинга рекламы и СМИ Mediascope.

Рейтинг сформирован по итогам минувшей недели с 22 по 28 марта.

Трансляция отборочного матча ЧМ-2022 по футболу между Россией и Словенией (2:1) заняла в рейтинге 29-е место.

Добавим, что охват аудитории женской произвольной программы составил 10,9 процента, а доля аудитории — 17,1 процента.

Ритм-танец на ЧМ по фигурному катанию занял в рейтинге телетрансляций 21-е место. Охват составил 8,2 процента, а доля — 11,5 процента.

35-е место в рейтинге заняла трансляция показательных выступлений на ЧМ по фигурному катанию. На 38-м месте оказалась короткая программа у женщин.

На 43-м место — произвольная программа пар, а 44-е место — у мужской произвольной программы.