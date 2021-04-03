Траньков — о падениях Загитовой на шоу Тутберидзе: «Это абсолютно ни о чем не говорит»
13:39
Двукратный олимпийский чемпион и тренер Максим Траньков прокомментировал падения, которые допустила Алина Загитова во время шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Казани.
«Как шоу связаны со спортивной карьерой? Я думаю, что никак. Это ни каким образом не относится к спортивному фигурному катанию. Шоу- это шоу. Это абсолютно ни о чем не говорит. Я всегда буду рад увидеть Алину на льду. Вне зависимости от того, шоу это или соревнования», — сказал Траньков «СЭ».
Алина Загитова выступила с двумя показательными программами и не сумела исполнить ни одного прыжка чисто, допустив три падения на тройных прыжковых элементах и «бабочку» на двойном акселе.
(Владимир Пушкарев)
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