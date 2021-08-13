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Траньков: «Я не знаком с трансгендерными спортсменами в нашем спорте»

21:30
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Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков заявил, что выступление трансгендеров на международных соревнованиях по фигурному катанию не повлияет на результаты.

«Я не знаком с трансгендерными спортсменами в нашем спорте. Поэтому если кто-то будет участвовать, ничего страшного не случится. На Олимпийских играх трансгендер выступал в соревнованиях по штанге, никакого преимущества ему это не дало. Я не думаю, что это как-то повлияет на спортивные результаты.

Я спокойно отношусь к этому решению. У меня нет ни радости, ни возмущения по этому поводу. Это как бы природа, я не думаю, что решение ISU может повлиять на природу», — сказал Траньков ТАСС.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) в пятницу опубликовал правила участия трансгендеров в соревнованиях по конькобежному спорту, шорт-треку и фигурному катанию. Сменившие пол женщины имеют право соревноваться с мужчинами без ограничений, сменившие пол мужчины могут выступать с женщинами только при условии, что их общий уровень тестостерона будет ниже 5 нмоль/л в течение 12 месяцев до первого соревнования.

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Иван Шитик все материалы автора

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