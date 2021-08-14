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Алина Загитова показала фото с огромным букетом цветов

09:48
Алина Загитова с букетом цветов. Фото Instagram Алины Загитовой Алина Загитова с букетом цветов. Фото Instagram Алины Загитовой Букет цветов. Фото Instagram Алины Загитовой
Алина Загитова с букетом цветов. Фото Instagram Алины Загитовой
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Российская фигуристка Алина Загитова выложила новый пост у себя в Instagram.

Спортсменка опубликовала несколько фотографий с большим букетом цветов.

Алина Загитова с букетом цветов. Фото Instagram Алины Загитовой
Алина Загитова с букетом цветов. Фото Instagram Алины Загитовой
Алина Загитова с букетом цветов. Фото Instagram Алины Загитовой
Алина Загитова с букетом цветов. Фото Instagram Алины Загитовой
Букет цветов. Фото Instagram Алины Загитовой
Букет цветов. Фото Instagram Алины Загитовой

Загитова является олимпийской чемпионкой, а также чемпионкой мира и Европы в одиночном женском катании. 19-летняя фигуристка приостановила карьеру в декабре 2019 года.

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Иван Торопцев все материалы автора

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