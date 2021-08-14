Алина Загитова показала фото с огромным букетом цветов

Российская фигуристка Алина Загитова выложила новый пост у себя в Instagram.

Спортсменка опубликовала несколько фотографий с большим букетом цветов.

Алина Загитова с букетом цветов. Фото Instagram Алины Загитовой

Алина Загитова с букетом цветов. Фото Instagram Алины Загитовой

Букет цветов. Фото Instagram Алины Загитовой

Загитова является олимпийской чемпионкой, а также чемпионкой мира и Европы в одиночном женском катании. 19-летняя фигуристка приостановила карьеру в декабре 2019 года.