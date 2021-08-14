Алина Загитова показала фото с огромным букетом цветов
09:48
Российская фигуристка Алина Загитова выложила новый пост у себя в Instagram.
Спортсменка опубликовала несколько фотографий с большим букетом цветов.
Алина Загитова с букетом цветов. Фото Instagram Алины Загитовой
Алина Загитова с букетом цветов. Фото Instagram Алины Загитовой
Букет цветов. Фото Instagram Алины Загитовой
Загитова является олимпийской чемпионкой, а также чемпионкой мира и Европы в одиночном женском катании. 19-летняя фигуристка приостановила карьеру в декабре 2019 года.
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