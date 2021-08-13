Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Плющенко вышел на лед с 11-месячным сыном

19:30
Евгений Плющенко с сыновьями. Фото Instagram
Евгений Плющенко с сыновьями. Фото Instagram
Теги:

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вышел на лед с 11-месячным младшим сыном Арсением.

«Начало положено», — написал Плющенко в Instagram.

Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial)

Арсений появился на свет 25 сентября 2020 года от суррогатной матери.

Плющенко и его жена, музыкальный продюсер Яна Рудковская крестили сына 19 июня. В честь этого пара устроила пышное торжество.

Крестными родителями стали бывший фигурист Антон Сихарулидзе и подруга семьи Наталья Якимчик.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Участвовавший в Олимпиаде российский триатлонист Полянский сдал положительный допинг-тест
Романцев отреагировал на открытое письмо ветеранов «Спартака» Алекперову
Кафельников — о поражениях «Рубина» и «Сочи»: «Пока есть лимит — будут проблемы в еврокубках»
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
2
Офсайд