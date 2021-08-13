Плющенко вышел на лед с 11-месячным сыном
19:30
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вышел на лед с 11-месячным младшим сыном Арсением.
«Начало положено», — написал Плющенко в Instagram.
Арсений появился на свет 25 сентября 2020 года от суррогатной матери.
Плющенко и его жена, музыкальный продюсер Яна Рудковская крестили сына 19 июня. В честь этого пара устроила пышное торжество.
Крестными родителями стали бывший фигурист Антон Сихарулидзе и подруга семьи Наталья Якимчик.
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