Плющенко вышел на лед с 11-месячным сыном

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вышел на лед с 11-месячным младшим сыном Арсением.

«Начало положено», — написал Плющенко в Instagram.

Арсений появился на свет 25 сентября 2020 года от суррогатной матери.

Плющенко и его жена, музыкальный продюсер Яна Рудковская крестили сына 19 июня. В честь этого пара устроила пышное торжество.

Крестными родителями стали бывший фигурист Антон Сихарулидзе и подруга семьи Наталья Якимчик.