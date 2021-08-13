ISU выступил с заявлением о трансгендерах в фигурном катании

Международный союз конькобежцев (ISU) выступил с заявление о политике организации в отношении трансгендеров.

«Термин «трансгендер» используется для обозначения лиц, чья гендерная идентичность отличается от пола, установленного при рождении (независимо от того, до или после полового созревания, и независимо от того, подвергались ли они какой-либо форме медицинского вмешательства).

Все случаи будут строго конфиденциальны. Медицинские данные будут проходить обработку как конфиденциальная личная информация», — говорится в заявлении ISU.

Также в документе были перечислены правила, которые должны соблюдать спортсмены трансгендеры, чтобы принимать участие в соревнованиях.

«Чтобы перейти из женской категории в мужскую, спортсмен должен письменно заявить в ISU о том, что его гендерная идентичность — мужчина. После этого организация выдаст сертификат, подтверждающий право участвовать в мужских соревнованиях. Фигурист, переходящий из женской категории в мужскую, не имеет права участвовать в женских соревнованиях после начала гормональной терапии.

Для перехода из мужской категории в женскую общий уровень тестостерона должен составлять менее 5 нмоль/л в течение 12 месяцев до первого соревнования и во время всего последующего соревновательного периода.

Выполнение этого условия может быть проконтролировано путем тестирования. В случае его несоблюдения право на участие в женских соревнованиях будет приостановлено на 12 месяцев. Фигурист может вернуться в свою первоначальную категорию не ранее четырех лет с момента своего первого соревнования после перехода».

Отмечается, что политика организации в отношении трансгендеров может пересматриваться в любое время с учетом соответствующих научных или медицинских разработок.