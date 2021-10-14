Траньков — о реакции на будущий номер Волосожар: «Что делает этот Авербух?»
Траньков рассказал о реакции на будущий номер Волосожар в шоу «Ледниковый период»
14 октября, 11:33
Судья проекта «Ледниковый период» Максим Траньков рассказал, что сначала скептически отнесся к выбору музыки для третьей программы своей супруги Татьяны Волосожар и актера Федора Федотова на проекте.
«Таня мне сказала, какая у них будет тема. Я возмутился: «Да что делает этот Авербух? Зачем он тебя топит, зачем дает такую музыку?
Но в который раз Авербух доказывает, что он гений. Как же я горжусь этой маленькой хрупкой девочкой и как сильно я ее люблю», — цитирует Транькова «Газета.Ru».
Выступление Волосожар и Федотова будет показано в эфире Первого канала 16 октября в 17.30 (мск).
Дополнительная информация:
https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/10/14/n_16688701.shtml
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