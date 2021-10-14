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Загорски и Гурейро пропустят этап «Гран-при» в США по медицинским показаниям

14 октября, 10:32
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Гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган объяснил, почему танцевальная пара Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро снялись с этапа «Гран-при» в США.

«Загорски и Гурейро не выступят по медицинским показателям», — приводит слова Когана ТАСС.

Россию в танцах на льду представят Аннабель Морозова и Андрей Багин.

Skate America пройдет с 22 по 25 октября в Лас-Вегасе.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12659663

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Екатерина Савостина все материалы автора
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