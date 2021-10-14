Загорски и Гурейро пропустят этап «Гран-при» в США по медицинским показаниям
14 октября, 10:32
Гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган объяснил, почему танцевальная пара Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро снялись с этапа «Гран-при» в США.
«Загорски и Гурейро не выступят по медицинским показателям», — приводит слова Когана ТАСС.
Россию в танцах на льду представят Аннабель Морозова и Андрей Багин.
Skate America пройдет с 22 по 25 октября в Лас-Вегасе.
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