Загорски и Гурейро пропустят этап «Гран-при» в США по медицинским показаниям

Гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган объяснил, почему танцевальная пара Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро снялись с этапа «Гран-при» в США.

«Загорски и Гурейро не выступят по медицинским показателям», — приводит слова Когана ТАСС.

Россию в танцах на льду представят Аннабель Морозова и Андрей Багин.

Skate America пройдет с 22 по 25 октября в Лас-Вегасе.