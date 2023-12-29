Траньков назвал Дикиджи открытием 2023 года в фигурном катании

Олимпийский чемпион, тренер Максим Траньков назвал главное открытие 2023 года в фигурном катании.

«Главное и самое серьезное открытие этого года — Владислав Дикиджи. — приводит Sport24 слова Транькова. — В остальных дисциплинах все стабильно, а этот молодой парень почти выиграл чемпионат России. Этот год для него стал прорывом!»

На чемпионате России-2024 в мужском одиночном катании 19-летний Дикиджи завоевал серебряную медаль, уступив Евгению Семененко.