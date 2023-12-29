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Сегодня, 11:47

Фигуристка Медведева назвала вредные привычки, от которых хочет избавиться

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Евгения Медведева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, от каких вредных привычек она хочет избавиться.

«Я очень люблю ныть. Когда сильно устаю, начинаю капризничать. Мне самой мерзко становится. Превращаюсь в склизкую улитку, до которой не хочется дотрагиваться. Хочу меньше ныть и жаловаться», — сказала Медведева в эфире выпуска шоу «Это футбол, брат!» на YouTube.

Также спортсменка добавила, что часто кусает губы до крови, и хочет прекратить этим заниматься.

24-летняя Медведева объявила о завершении карьеры в апреле 2023 года.

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