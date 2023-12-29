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Сегодня, 15:23

Плющенко рассказал о планах открыть хоккейную и футбольную академии

Виктория Кравченко
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что собирается дополнить свою академию новыми видами спорта. Он отметил, что льда не хватает, а запросы есть на хоккей, шорт-трек, керлинг и другие виды спорта. Он добавил, что планах также открыть футбольную академию.

«Собираемся строить еще одну ледовую арену. Сейчас мы ведем переговоры с Валерием Каменским, чтобы создать его школу. Он также живет неподалеку.

общем, хотим сделать такую олимпийскую деревню, чтобы здесь были разные виды спорта», — приводит слова Плющенко пресс-служба губернатора Московской области.

Академия «Ангелы Плющенко» основана в 2017 году. Арена базируется в Одинцовском городском округе. Там занимаются более 150 фигуристов.

Источник: https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/gubernator-posetil-akademiyu-angely-plyushenko-i-poobshalsya-s-roditelyami-sportsmenov
Евгений Плющенко
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