Траньков будет членом жюри на проекте «Ледниковый период»
18:46
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков рассказал о своей роли в телевизионном проекте «Ледниковый период» на «Первом канале».
«В этом сезоне «Ледникового периода» зрители увидят меня среди членов жюри, а мою супругу Татьяну Волосожар — среди участников.
Заявляю сразу, что судить буду строго, но справедливо, и никаких поблажек от меня жена даже не ждет", — сказал Траньков.
Траньков является тренером Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.
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