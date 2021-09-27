Траньков будет членом жюри на проекте «Ледниковый период»

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков рассказал о своей роли в телевизионном проекте «Ледниковый период» на «Первом канале».

«В этом сезоне «Ледникового периода» зрители увидят меня среди членов жюри, а мою супругу Татьяну Волосожар — среди участников.

Заявляю сразу, что судить буду строго, но справедливо, и никаких поблажек от меня жена даже не ждет", — сказал Траньков.

Траньков является тренером Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.