Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Траньков будет членом жюри на проекте «Ледниковый период»

18:46
Теги:

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков рассказал о своей роли в телевизионном проекте «Ледниковый период» на «Первом канале».

«В этом сезоне «Ледникового периода» зрители увидят меня среди членов жюри, а мою супругу Татьяну Волосожар — среди участников.

Заявляю сразу, что судить буду строго, но справедливо, и никаких поблажек от меня жена даже не ждет", — сказал Траньков.

Траньков является тренером Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«Усик несет мир и братство. Если бы не победы, националисты постарались бы закрыть ему рот». Сильная речь Шлеменко
У Магкеева выявлен разрыв крестообразных связок
«Урал» — «Арсенал»: Шалимов намерен победить в битве аутсайдеров
Слуцкого и Сайманова после матча с «Динамо» не пустили в раздевалку «Рубина»
«У нас есть свой «Королевский клуб»!» Как «Спартак» обыграл «Реал»
vs
1
Офсайд