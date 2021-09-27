Даня Милохин: «Мне кажется, я теперь катаюсь не хуже Медведевой»
16:47
Российский тиктокер, музыкант и видеоблогер Даня Милохин рассказал о своей подготовке к участию в популярном проекте "Первого канала" «Ледниковый период».
Милохин будет выступать в шоу в паре с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.
«На льду я провожу по три часа каждый день и уже даже не мерзну.
Мне кажется, я теперь катаюсь не хуже Жени Медведевой. За себя совсем не переживаю, но вот чего очень боюсь, так это уронить девушку», — сказал Милохин "Первому каналу".
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