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Даня Милохин: «Мне кажется, я теперь катаюсь не хуже Медведевой»

16:47
Даня Милохин. Фото Instagram
Даня Милохин. Фото Instagram
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Российский тиктокер, музыкант и видеоблогер Даня Милохин рассказал о своей подготовке к участию в популярном проекте "Первого канала" «Ледниковый период».

Милохин будет выступать в шоу в паре с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.

«На льду я провожу по три часа каждый день и уже даже не мерзну.

Мне кажется, я теперь катаюсь не хуже Жени Медведевой. За себя совсем не переживаю, но вот чего очень боюсь, так это уронить девушку», — сказал Милохин "Первому каналу".

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