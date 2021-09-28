Аделина Сотникова: «К сожалению, Дава не примет участия в «Ледниковом периоде»
Российская фигуристка Аделина Сотникова в своем Instagram подтвердила информацию о том, что ее партнер по «Ледниковому периоду» Давид Манукян из-за травмы не сможет принять участие в проекте.
«Мне очень жаль, что так все случилось... До последнего мы надеялись, что Дава сможет выйти на лед, но, к сожалению, это невозможно. Хочу пожелать своему партнеру скорейшего выздоровления. Уверена, что все будет хорошо.
К сожалению, Дава не примет участия в «Ледниковом периоде». А мы продолжаем тренироваться», — написала Сотникова.
Блогер в сторис в Instagram рассказал, что во время одной из тренировок у него уже в шестой раз из сустава вылетела рука.
«Без повязки не могу ее носить, она мне уже на нервы действует», — признался блогер.
Премьера «Ледникового периода» состоится 2 октября. Начало — в 17.00 (мск).
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